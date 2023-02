Air India a scellé une commande record avec Airbus et Boeing

Air India a scellé une commande record avec Airbus et Boeing













par Aditi Shah et Tim Hepher BANGALORE/PARIS (Reuters) - Air India, propriété du conglomérat indien Tata Group, a scellé une commande historique à Airbus et Boeing d'environ 500 appareils représentant plus de 100 milliards de dollars (93,5 milliards d'euros) au prix catalogue, ont déclaré à Reuters des sources du secteur. La commande, divisée à parts à peu près égales entre les deux avionneurs, pourrait être annoncée en début de semaine prochaine, ont indiqué ces sources. Air India prévoit d'acquérir 250 Airbus - 210 appareils monocouloirs A320neos et 40 bi-couloirs A350 -, et 220 Boeing - 190 monocouloirs 737 MAX, 20 787 et 10 777X, plus larges. On ignore si des commandes avec option sont comprises dans ce total. Airbus n'a pas souhaité faire de commentaire. Air India n'a pu être jointe. Reprise il y a un an, le 27 janvier 2022, par Tata Group, l'ancienne compagnie publique cherche à moderniser sa flotte et à rivaliser avec ses concurrentes, principalement des compagnies du Golfe comme Emirates, sur le vaste marché que représentent les voyages entre la diaspora indienne à l'étranger et des métropoles comme Delhi ou Bombay. L'acquisition de 400 monocouloirs permettra aussi à Air India de s'étendre sur le marché intérieur face sa rivale à bas prix IndiGo. Cette commande historique devrait placer Air India parmi les compagnies aériennes d'envergure mondiale et renforcer son influence auprès des avionneurs et fournisseurs à un moment où le marché indien connaît un fort rebond après la crise sanitaire liée au COVID-19. (version française Jean-Stéphane Brosse)