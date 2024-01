Air France va reprendre ses vols vers Israël dès le 24 janvier

Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - Air France va reprendre ses vols vers Israël à partir du 24 janvier, a déclaré mardi une porte-parole de la compagnie aérienne. Air France assurera trois vols hebdomadaires entre Paris et Tel Aviv en utilisant des Airbus A350, a-t-elle précisé. La compagnie est le dernier transporteur étranger à mettre fin à sa suspension, mise en place en octobre, au début de la guerre que mène Israël contre le groupe palestinien du Hamas, à Gaza. Les compagnies aériennes Lufthansa, Swiss et Austrian ont repris leurs vols vers Israël cette semaine. (Reportage Steven Scheer ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)