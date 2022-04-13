Air France lance un programme de réduction des émissions de CO2
13 avril (Reuters) - Air France KLM SA:
* AIR FRANCE LANCE " AIR FRANCE ACT ", UN PROGRAMME PRÉSENTANT SA NOUVELLE TRAJECTOIRE DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2
* VISE UNE RÉDUCTION DE 30% DES ÉMISSIONS DE CO2 PAR PASSAGER-KILOMÈTRE D'ICI 2030 PAR RAPPORT À 2019
* CET OBJECTIF EXCLUT LES ACTIONS DITES DE " COMPENSATION ", AFIN DE NE PRENDRE EN COMPTE QUE LES MESURES DE STRICTE RÉDUCTION D'ÉMISSIONS DIRECTES ET INDIRECTES
* A HORIZON 2050, AIR FRANCE VISE ZÉRO ÉMISSION NETTE
* RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE AVEC DES AVIONS DE NOUVELLE GÉNÉRATION
* D'ICI 2030, CES APPAREILS REPRÉSENTERONT 70% DE LA FLOTTE AIR FRANCE CONTRE 7% AUJOURD'HUI GRÂCE À UN INVESTISSEMENT D'UN MILLIARD D'EURO PAR AN D'ICI 2025
* RECOURS ACCRU AUX CARBURANTS D'AVIATION DURABLES (SAF): VISE D'ICI 2030 AU MOINS 10% D'INCORPORATION SUR L'ENSEMBLE DE SES VOLS, ET 63% EN 2050 Texte original : https://bit.ly/3JDLac8 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)
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