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Air France lance un programme de réduction des émissions de CO2

Air France lance un programme de réduction des émissions de CO2

13 avril (Reuters) - Air France KLM SA:

* AIR FRANCE LANCE " AIR FRANCE ACT ", UN PROGRAMME PRÉSENTANT SA NOUVELLE TRAJECTOIRE DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2

* VISE UNE RÉDUCTION DE 30% DES ÉMISSIONS DE CO2 PAR PASSAGER-KILOMÈTRE D'ICI 2030 PAR RAPPORT À 2019

* CET OBJECTIF EXCLUT LES ACTIONS DITES DE " COMPENSATION ", AFIN DE NE PRENDRE EN COMPTE QUE LES MESURES DE STRICTE RÉDUCTION D'ÉMISSIONS DIRECTES ET INDIRECTES

* A HORIZON 2050, AIR FRANCE VISE ZÉRO ÉMISSION NETTE

* RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE AVEC DES AVIONS DE NOUVELLE GÉNÉRATION

* D'ICI 2030, CES APPAREILS REPRÉSENTERONT 70% DE LA FLOTTE AIR FRANCE CONTRE 7% AUJOURD'HUI GRÂCE À UN INVESTISSEMENT D'UN MILLIARD D'EURO PAR AN D'ICI 2025

* RECOURS ACCRU AUX CARBURANTS D'AVIATION DURABLES (SAF): VISE D'ICI 2030 AU MOINS 10% D'INCORPORATION SUR L'ENSEMBLE DE SES VOLS, ET 63% EN 2050 Texte original : https://bit.ly/3JDLac8 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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