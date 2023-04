Air France-KLM signe deux lignes de crédit renouvelables pour 2,2 MdsE

PARIS, 18 avril (Reuters) - Le groupe Air France-KLM et ses compagnies aériennes Air France et KLM ont annoncé mardi la signature de deux lignes de crédit renouvelables pour un montant de 2,2 milliards d'euros en lien avec des objectifs de développement durable. Air France-KLM indique dans un communiqué que dans le cadre de ces accords de financements signés avec un pool d'institutions financières, KLM a annulé le prêt direct d'actionnaire restant et la ligne de crédit actuelle garantie par l'Etat néerlandais. "Pour chaque ligne de crédit, un ensemble d'indicateurs de performance en matière de développement durable a été intégré au coût de financement", indique Air France-KLM. (Rédigé par Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)