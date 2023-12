Air France-KLM revoit à la hausse sa perspective de marge opérationnelle pour 2026-2028

14 décembre (Reuters) - Air France-KLM a revu à la hausse jeudi sa perspective de marge opérationnelle pour la période 2026-2028, citant une nouvelle accélération de son programme de transformation et un meilleur rapport coût-efficacité. Dans un communiqué publié dans le cadre de sa journée investisseurs, la compagnie aérienne dit s'attendre désormais à une marge opérationnelle supérieure à 8% au cours de cette période. "Le résultat opérationnel du groupe devrait s'améliorer de 2,0 milliards d'euros au cours des cinq prochaines années pour l'ensemble des activités", a déclaré le groupe. (Reportage Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)