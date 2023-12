Air France-KLM prévoit une progression de ses marges pour 2026-28

Air France-KLM prévoit une progression de ses marges pour 2026-28













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Air France-KLM a revu à la hausse jeudi sa perspective de marge opérationnelle pour la période 2026-2028, estimant que son résultat opérationnnel s'améliorerait de deux milliards d'euros au cours des cinq prochaines années. Dans un communiqué publié dans le cadre de sa journée investisseurs, la compagnie aérienne dit s'attendre désormais à une marge opérationnelle supérieure à 8% au cours de cette période, contre un objectif de 7-8% pour 2024-26. À la Bourse de Paris, le titre progressait de plus de 7% à 8h48 GMT. L'amélioration attendue de la rentabilité est liée à des réductions de coûts et à une amélioration du flux de trésorerie, a indiqué Air France-KLM. Le transporteur aérien a également confirmé son objectif d'utiliser au moins 10% de carburant d'aviation durable (SAF) d'ici 2030. Les compagnies aériennes européennes ont affiché de bons résultats au cours des derniers trimestres grâce à une forte reprise de la demande de voyages après la pandémie qui a résisté à l'incertitude économique et à l'instabilité géopolitique. "Nous sommes désormais bien positionnés pour accélérer davantage et exploiter tout le potentiel des actifs de notre groupe afin d’assurer une croissance soutenue et plus rentable", a déclaré le directeur général, Benjamin Smith, cité dans un communiqué. Air France-KLM indique vouloir continuer à investir dans le renouvellement de sa flotte. Le groupe prévoit de dépenser entre trois milliards et 3,5 milliards d'euros par an entre 2024 et 2026, et jusqu'à 3,8 milliards par an en 2027 et 2028. (Reportage Joanna Plucinska et Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)