Air France-KLM plombé par une perte d'exploitation surprise au T4

par Joanna Plucinska et Diana Mandia LONDRES/GDANSK (Reuters) - Air France-KLM a fait état jeudi d'une perte d'exploitation inattendue au quatrième trimestre, plombé par la hausse des coûts et les perturbations causées par le conflit au Moyen-Orient. A la Bourse de Paris, le titre Air France KLM cédait 7,70% à 10,53 à 08h44 GMT, sa baisse la plus forte depuis octobre dernier. Les compagnies aériennes européennes s'attendent à une forte demande en 2024, mais les contraintes qui pèsent sur les chaînes d'approvisionnement ont entraîné une hausse des coûts et des retards dans les opérations de maintenance. A lire aussi... Le groupe a ainsi affiché un chiffre d'affaires record en 2023 à 30 milliards d'euros, en hausse de 14% sur un an conformément aux attentes, mais il estime que ses opération ne sont pas encore optimales en raison des perturbations liées aux chaînes d'approvisionnement. Le résultat d'exploitation du quatrième trimestre a baissé de 190 millions d'euros par rapport à l'année précédente, avec une perte de 56 millions d'euros, affecté par la situation géopolitique en Afrique et au Moyen-Orient. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 88 millions d'euros, selon un consensus compilé par la société. Air France-KLM a malgré cela réussi à réduire sa dette nette de 1,3 milliard d'euros en 2023, la portant à 5 milliards d'euros. "Nous sommes satisfaits d'avoir pu renforcer davantage notre bilan et d'avoir restauré les fonds propres du groupe", a déclaré le directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith, dans un communiqué. Les analystes de JP Morgan ont jugé ces résultats mitigés en raison notamment de la perte d'exploitation et des coûts hors carburants, mais saluent la marge opérationnelle "décente", qui a progressé de 1,2 point en rythme annuel, se portant à 5,7%. (version française Camille Raynaud et Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)