Air France-KLM : Le "chaos aéroportuaire" assombrit les perspectives pour l'hiver

(Actualisé tout du long avec précisions, citations, commentaires d'un analyste et cours de Bourse)

par Dina Kartit, Juliette Portala et Toby Sterling

28 octobre (Reuters) - Air France-KLM a abaissé vendredi ses prévisions de trafic pour les trois derniers mois de 2022, sa branche néerlandaise subissant l'impact des suppressions de vols à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam.

L'action du groupe franco-néerlandais de compagnies aériennes chutait de plus de 14% à 14h25 GMT en Bourse de Paris et se dirigeait vers l'une de ses pires séances depuis près de 25 ans, les investisseurs craignant qu'il ne soit pas en mesure de profiter du rebond de la demande de voyages après la fin des restrictions liées au COVID-19.

Les compagnies aériennes européennes sont confrontées depuis avril à des pénuries de personnel et à des grèves pour des augmentations salariales sur fonds de forte inflation, ce qui les a obligées à supprimer des milliers de vols et à limiter les ventes de billets pour l'hiver prochain.

L'aéroport Schiphol d'Amsterdam, l'un des plus fréquentés d'Europe, a dit le mois dernier que le trafic passagers quotidien serait réduit d'environ un cinquième jusqu'à au moins mars 2023 pour garantir la sécurité des voyageurs et des employés, ce qui a contraint KLM à limiter la vente de billets pour l'hiver.

La compagnie aérienne néerlandaise, principal transporteur à Schiphol, a dû faire face à de fortes augmentations de coûts en raison des prix élevés du carburant, de l'inflation, des difficultés de la chaîne d'approvisionnement et des coûts associés au changement des réservations et à l'indemnisation des passagers, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Un porte-parole de KLM a précisé que les problèmes de l'aéroport lui avaient coûté 175 millions d'euros depuis avril.

Air France-KLM prévoit ainsi d'exploiter environ 85% de ses capacités antérieures à la crise du COVID-19 au quatrième trimestre, contre une fourchette précédente fixée entre 85% et 90%.

Selon l'analyste d'ODDO BHF Yan Derocles, ces perspectives sont décevantes, notamment après les commentaires optimistes de la compagnie aérienne allemande Lufthansa jeudi et de IAG, propriétaire de British Airways, vendredi. Air France-KLM a toutefois fait état vendredi d'un résultat d'exploitation supérieur aux attentes au troisième trimestre, période estivale généralement favorable au secteur aérien, grâce notamment à une reprise de la demande et malgré une baisse des capacités en sièges et des pressions sur ses coûts.

Le groupe a enregistré un résultat d'exploitation de 1,02 milliard d'euros, supérieur aux 844 millions d'euros anticipés par un consensus établi par l'entreprise. (Version française Diana Mandiá, édité par Camille Raynaud et Kate Entringer)