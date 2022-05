Air France-KLM lance une augmentation de capital de €2,26 mds

PARIS (Reuters) - Air France-KLM a annoncé mardi le lancement d'une augmentation de capital de 2,256 milliards d'euros, qui doit lui permettre de rembourser les aides publiques reçues pendant la crise du coronavirus et d'engager la réduction de sa dette.

Les Etats français et néerlandais, qui possèdent respectivement 28,6% et 9,3% du capital du groupe, souscriront à cette opération afin de maintenir leur participation à son niveau actuel et CMA CGM, précise le groupe de transport aérien dans un communiqué.

La compagnie de transport maritime CMA CGM, à laquelle Air France-KLM s'est alliée semaine dernière, participera à cet appel au marché à hauteur de 400 millions d'euros, ajoute-t-il.

China Eastern Airlines (propriétaire de 9,6% du capital) et Delta Air Lines (5,8%), également actionnaires, souscriront eux aussi.

"L'opération que nous lançons aujourd'hui vient concrétiser le travail que nous menons depuis plusieurs mois pour consolider notre bilan et renforcer notre autonomie financière. Elle contribuera également à permettre à la Société de retrouver ses marges de manoeuvre stratégiques", a déclaré Benjamin Smith, le directeur général d'Air France-KLM, cité dans un communiqué.

Les capitaux levés lors de cette augmentation de capital avec maintien du droit de préférentiel de souscription (DPS), seront utilisés pour rembourser des titres "super subordonnés" émis en avril 2021 et détenus par l'Etat français à hauteur de 1,7 milliard d'euros et de renforcer les fonds propres du groupe.

Le remboursement à l'Etat doit permettre à Air France-KLM de se libérer des conditions posées par la Commission européenne aux aides publiques accordées au groupe pendant la crise du COVID-19, qui limitent notamment sa capacité à participer à des opérations de fusion-acquisition.

Le remboursement des aides d'Etat se poursuivra au cours des prochains trimestres, ajoute le groupe, qui confirme également son objectif de réduction de sa dette nette à environ 2,0 à 2,5 fois l'Ebitda (excédent brut d'exploitation) d'ici 2023.

La période de négociation des droits préférentiels de souscription doit débuter mercredi pour s'achever le 7 juin et la période de souscription commencera vendredi pour s'étaler jusqu'au 9 juin.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Nicolas Delame)