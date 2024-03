Air France-KLM fait état d'un chiffre d'affaires record en 2023

par Joanna Plucinska et Diana Mandia LONDRES/GDANSK, 29 février (Reuters) - Air France-KLM a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires record en 2023 conformément aux attentes, estimant toutefois que les opérations du groupe n'étaient pas encore optimales en raison des perturbations liées aux chaînes d'approvisionnement. Les compagnies aériennes européennes s'attendent à une forte demande en 2024, mais les contraintes qui pèsent sur les chaînes d'approvisionnement ont entraîné une hausse des coûts et des retards dans les opérations de maintenance. Le chiffre d'affaires du transporteur aérien s'est établi à 30 milliards d'euros en 2023, en hausse de 14% sur un an, porté par les ventes de billets. La marge opérationnelle a progressé de 1,2 point en rythme annuel, se portant à 5,7%. A lire aussi... Le manque de pièces de rechange et la pénurie de main d'oeuvre ont toutefois représenté des défis pour le groupe. Air France-KLM a malgré cela réussi à réduire sa dette nette de 1,3 milliard d'euros en 2023, la portant à 5 milliards d'euros. "Nous sommes satisfaits d'avoir pu renforcer davantage notre bilan et d'avoir restauré les fonds propres du groupe", a déclaré le directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith, dans un communiqué. La compagnie aérienne a toutefois indiqué que son résultat d'exploitation du quatrième trimestre avait baissé de 190 millions d'euros par rapport à l'année précédente, avec une perte de 56 millions d'euros, affecté par la situation géopolitique en Afrique et au Moyen-Orient. (version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)