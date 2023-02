Air France-KLM et Lufthansa intéressés par un rachat de Flybe (Telegraph)

Air France-KLM et Lufthansa intéressés par un rachat de Flybe (Telegraph)













FRANCFORT, 4 février (Reuters) - Air France-KLM et Lufthansa sont intéressés par un rachat de la compagnie aérienne britannique Flybe, en raison notamment de ses créneaux d'atterrissage dans les aéroports d'Heathrow, en Grande-Bretagne, ou de Schiphol, aux Pays-Bas, rapporte samedi le Telegraph. Air France-KLM et Lufthansa se sont refusées à tout commentaire. Selon le journal britannique, les deux compagnies aériennes européennes sont en discussions avec les administrateurs de Flybe afin de racheter l'entreprise, qui a cessé son activité pour la deuxième fois en trois ans le mois dernier. Air France-KLM et Lufthansa sont notamment intéressées par les sept créneaux de décollage et d'atterrissage de Flybe à l'aéroport d'Heathrow, à Londres, et les cinq créneaux de la compagnie à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, indique le Telegraph. Les parties intéressées par un rachat de Flybe devront probablement acquérir l'ensemble de l'entreprise et assumer notamment une grande partie du passif de la compagnie aérienne en faillite, explique le journal, citant une source. Si aucun repreneur n'était trouvé, les créneaux de Flybe serait à nouveau gérés par les coordinateurs des aéroports, indique le Telegraph. (Reportage Ilona Wissenbach et Camille Raynaud, rédigé par Vera Eckert; version française Camille Raynaud)