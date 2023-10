Air France-KLM et Gol prolongent leur partenariat commercial de 10 ans

26 octobre (Reuters) - Air France KLM SA: * AIR FRANCE-KLM ET GOL SIGNENT UN ACCORD POUR ÉTENDRE ET RENFORCER LEUR PARTENARIAT COMMERCIAL * LE PARTENARIAT COMMERCIAL INITIÉ EN 2014 SERA PROLONGÉ DE 10 ANS, AVEC UNE EXCLUSIVITÉ RÉCIPROQUE SUR LES FLUX DE TRAFIC ENTRE L'EUROPE ET LE BRÉSIL * UNE COOPÉRATION COMMERCIALE ACCRUE QUI AMÉLIORE LA CONNECTIVITÉ, AVEC PLUS DE 125 DESTINATIONS COUVERTES EN EUROPE ET AU BRÉSIL, SOIT 99% DE LA DEMANDE ENTRE LES DEUX RÉGIONS * LE PARTENARIAT PRÉVOIT ÉGALEMENT UNE COOPÉRATION ACCRUE EN MATIÈRE DE MAINTENANCE, AIR FRANCE INDUSTRIES KLM E&M ÉTENDANT SON SOUTIEN AUX MOTEURS CFM56 ET LEAP DE GOL * L'ACCORD COMPREND EN OUTRE UN PARTAGE DE CODES ÉLARGI, DES ACTIVITÉS DE VENTE CONJOINTES RENFORCÉES ET PLUS D'AVANTAGES CLIENTS Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)