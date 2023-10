Air France-KLM et deux fonds d'investissement vont devenir les principaux actionnaires de SAS

Air France-KLM et deux fonds d'investissement vont devenir les principaux actionnaires de SAS













Crédit photo © Reuters

(.) COPENHAGUE (Reuters) - SAS a annoncé mardi qu'Air France-KLM et les fonds d'investissement Castlelake et Lind Invest allaient devenir les principaux actionnaires de la compagnie aérienne scandinave, aux côtés de l'Etat danois, dans le cadre du processus de sollicitation de financement lancé par SAS. SAS a déclaré que le total de ces trois investissements s'élèveraient à 12,9 milliards de couronnes suédoises (1,1 milliard d'euros). Selon un communiqué d'Air France-KLM, l'investissement du groupe franco-néerlandais de compagnies aériennes représenterait un total de 144,5 millions de dollars (138 millions d'euros). "Il s'agit d'une concrétisation importante de notre plan de transformation", a déclaré Carsten Dilling, président de SAS, dans un communiqué. "Nous avons mené un vaste processus d'appel d'offres concurrentiel et d'évaluation approfondie, et nous sommes convaincus que l'offre retenue est la plus favorable pour SAS, ses créanciers et les autres parties prenantes", a-t-il ajouté. "SAS présente un potentiel considérable pour Air France-KLM. Cette coopération permettrait à Air France-KLM de renforcer sa présence dans les pays nordiques", a déclaré Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM dans le communiqué du groupe. Air France-KLM a précisé qu'il prendrait une participation minoritaire d’un maximum de 19,9% du capital social de SAS AB, sous réserve de certaines conditions et de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires. SAS s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis l'année dernière, après avoir lutté pendant des années contre des coûts élevés et la baisse de la demande de voyages liée à la pandémie de coronavirus. (Reportage Jacob Gronholt-Pedersen et Louise Rasmussen, version française Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse)