Air France-KLM en discussions avec Apollo pour un investissement de €1,5 milliard

PARIS (Reuters) - Air France-KLM a annoncé jeudi être entré en discussions exclusives avec Apollo Global Management en vue d'un financement en quasi-fonds propres de 1,5 milliard d'euros au capital d’une filiale détenant des contrats avec les partenaires commerciaux du programme de fidélité appelé "Flying Blue". Selon les termes de cet accord, Apollo souscrirait à des obligations perpétuelles émises par la filiale et le financement serait similaire à celui réalisé en juillet 2023 sur des actifs d’Ingénierie et de Maintenance (MRO), a déclaré le groupe dans un communiqué. Ce financement permettra à Air France-KLM de poursuivre le renforcement de son bilan, avec la génération de bénéfices nets et peut-être l’émission d’obligations hybrides simples. (Rédigé par Kate Entringer)