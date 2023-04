Air France-KLM dit être sorti du dispositif d'aide de l'Etat à la recapitalisation

19 avril (Reuters) - Air France KLM SA: * ANNONCENT ÊTRE COMPLÈTEMENT SORTIS DU DISPOSITIF D'AIDE À LA RECAPITALISATION DE L'ETAT FRANÇAIS, ACCORDÉ EN VERTU DU CADRE TEMPORAIRE DES AIDES D'ETAT DE L'UNION EUROPÉENNE LIÉ AU COVID-19 * A ENTIÈREMENT REMBOURSÉ LE SOLDE DES OBLIGATIONS HYBRIDES PERPÉTUELLES DE L'ÉTAT FRANÇAIS POUR UN TOTAL DE 300 MILLIONS D'EUROS, ET A PROCÉDÉ AU PAIEMENT DE LA COMPENSATION REQUISE AU TITRE DES ACTIONS SOUSCRITES EN AVRIL 2021, SANS MODIFICATION DE LA STRUCTURE DU CAPITAL * A DE FAIT REFINANCÉ 407 MILLIONS D'EUROS PAR LE BIAIS D'UNE NOUVELLE ÉMISSION D'OBLIGATIONS HYBRIDES PERPÉTUELLES AUPRÈS DE L'ETAT FRANÇAIS, NON SOUMISES À DES CONTRAINTES. Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)