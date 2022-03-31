Air France-KLM desservira près de 200 destinations cet été
31 mars (Reuters) - AIR FRANCE KLM SA:
* ÉTÉ 2022 : AIR FRANCE DESSERVIRA PRÈS DE 200 DESTINATIONS ET RETROUVERA UN NIVEAU D'ACTIVITÉ PROCHE DE CELUI D'AVANT CRISE
* UN PROGRAMME CORRESPONDANT EN MOYENNE À 90% DES CAPACITÉS DE 2019
* AU CŒUR DE L'ÉTÉ, AIR FRANCE DESSERVIRA JUSQU'À 196 DESTINATIONS AVEC UN PROGRAMME DE VOLS REPRÉSENTANT EN MOYENNE SUR LA SAISON 90% DES CAPACITÉS DÉPLOYÉES À LA MÊME ÉPOQUE EN 2019
* UNE ACTIVITÉ SUPÉRIEURE AU NIVEAU D'AVANT CRISE VERS L'AMÉRIQUE DU NORD, L'AFRIQUE, LES CARAÏBES ET L'OCÉAN INDIEN
* OUVERTURE DE PARIS CDG - QUÉBEC (CANADA), PARIS CDG - ZAKYNTHOS (GRÈCE) ET PARIS CDG - TIRANA (ALBANIE)
* OUVERTURE DE PARIS ORLY-ALGER (ALGÉRIE) ET PARIS ORLY-TUNIS (TUNISIE), EN COMPLÉMENT DE L'OFFRE AU DÉPART DE PARIS CDG Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Pas encore inscrit? Inscrivez-vous en quelques secondes !