Air France-KLM, Delta et Virgin Atlantic déterminées à forger des liens plus étroits avec ITA Airways-porte-parole

10 mars (Reuters) - Un porte-parole d'Air France a fait savoir jeudi via une déclaration transmise à la presse que:

* AIR FRANCE KLM , DELTA ET VIRGIN ATLANTIC SONT DÉTERMINÉS FORGER DES LIENS PLUS ÉTROITS AVEC LA NOUVELLE ALITALIA ET À S'APPUYER SUR LA RÉUSSITE DU PARTENARIAT COMMERCIAL QU'ELLES ONT CRÉÉ

* LES COMPAGNIES SONT DÉTERMINÉES À TRAVAILLER AVEC LA DIRECTION DE LA NOUVELLE ALITALIA POUR APPROFONDIR LEUR COOPÉRATION

* AIR FRANCE-KLM N'A PAS D'AUTRE COMMENTAIRE À FORMULER Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)