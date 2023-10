Air France-KLM conserve un fort intérêt pour TAP

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) Air France-KLM intéressé TAP l'acquisition d'une SAS (SAS.ST)> n'aura aucun impact sur sa capacité à prendre part à la privatisation de la compagnie portugaise, a déclaré jeudi un porte-parole du groupe franco-néerlandais. Le gouvernement portugais prévoit de vendre une participation d'au moins 51% du capital de la compagnie publique. Air France-KLM mais aussi l'allemand Lufthansa et le groupe IAG, propriétaire de British Airways, ont manifesté leur intérêt. SAS, qui a engagé une vaste restructuration pour sortir de graves difficultés financières, a annoncé mardi qu'Air France-KLM et les sociétés d'investissement Castlelake et Lind Invest allaient devenir les nouveaux propriétaires de la compagnie aérienne aux côtés de l'Etat danois. L'investissement d'Air France-KLM, qui devrait prendre une participation d'un maximum de 19,9% dans SAS, représentera selon le groupe un total de 144,5 millions de dollars (137,4 millions d'euros). (Joanna Plucinska, Sergio Goncalves, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)