Air France-KLM bat les attentes au T1, porté par les réservations estivales

Air France-KLM bat les attentes au T1, porté par les réservations estivales













Crédit photo © Reuters

par Federica Mileo (Reuters) - Air France-KLM a publié vendredi des résultats meilleurs qu'attendu au premier trimestre et un flux de trésorerie solide, sous l'effet du rebond de la demande mondiale pour les voyages et d'un nombre important de ventes de billets d'avion pour la période estivale. La compagnie aérienne a fait état d'un chiffre d'affaires sur la période janvier-mars en hausse de 42% sur un an à 6,33 milliards d'euros, soit un peu au-dessus du consensus effectué par l'entreprise qui ressortait à 6,30 milliards d'euros.

En dépit de l'inflation élevée et d'incertitudes sur l'horizon économique, le secteur aérien profite d'un rebond solide post-crise sanitaire du COVID, avec une demande en hausse qui se constate auprès des compagnies aériennes et des opérateurs d'aéroport. Air France-KLM a dit ne pas ressentir l'impact de la hausse du coût de la vie, citant plus de 1,5 milliard d'euros de ventes de billets d'avion au premier trimestre et une demande solide sur l'ensemble de son réseau. Le groupe a toutefois revu à la baisse sa prévision de capacité pour l'ensemble de l'année, à 95% environ, contre une fourchette comprise entre 95% et 100% préalablement, une décision expliquée par la pénurie de personnel, notamment de pilotes, et non par une éventuelle faiblesse de la demande. Depuis l'an dernier, grèves et manque de main-d'oeuvre ont contraint les compagnies aériennes européennes à annuler des milliers de vols afin d'éviter des files d'attente massives aux aéroports. Pour Air France-KLM, l'impact des grèves des contrôleurs aériens français a été minime, a indiqué le groupe, citant une perte en millions d'euros qu'il a qualifiée d'inférieure à l'impact de précédentes grèves. ADP a indiqué le mois dernier avoir perdu environ 470.000 passagers au premier trimestre à cause des grèves menées dans le cadre de la mobilisation nationale contre la réforme des retraites en France. La filiale à bas-coût d'Air France-KLM, Transavia, a quant à elle vu son bénéfice d'exploitation sur la période janvier-mars être affecté par les grèves en France et par la réduction des vols aux Pays-Bas, de même que par la hausse des prix du carburant. Pour l'ensemble du groupe franco-néerlandais, la perte opérationnelle s'est réduite au premier trimestre, à 304 millions d'euros, un montant toutefois supérieur à celui anticipé en moyenne par les analystes (282 millions d'euros). (Reportage Federica Mileo; version française Jean Terzian, édité par Kate Entringer)