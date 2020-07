Air France-KLM, au pic de la pandémie, a enregistré une perte d'exploitation de 1,5 milliard d'euros au T2

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Air France KLM, qui publiait jeudi ses résultats pour le deuxième trimestre, fait état d'un chiffre d'affaires en baisse de 83%, à 1,182 milliard d'euros, frappé de plein fouet par les effets de la pandémie de coronavirus.

"Les résultats du deuxième trimestre traduisent l'impact sans précédent de la crise du COVID-19 sur l'activité du groupe Air France-KLM et de l’ensemble des compagnies aériennes mondiales", souligne Ben Smith, le directeur général du groupe, dans un communiqué.

"Les incertitudes liées à la situation sanitaire, à l'ouverture des frontières et à la situation économique générale sont très fortes. Nous devons également nous adapter à des changements importants dans le comportement des clients", ajoute-t-il.

Avec les mesures de confinement et les restrictions de voyage, l'activité du groupe a été quasiment à l'arrêt en avril. Sur le trimestre, le nombre de passagers transportés s'est effondré de 95,6% par rapport à l'année dernière.

Sur le trimestre, le groupe affiche une perte d'exploitation de 1,55 milliard d'euros, contre un résultat positif de 423 millions d'euros l'année dernière, et une perte nette de 2,612 milliards d'euros qui intègre notamment une dépréciation des Airbus A380 et A340 et une provision pour restructuration de 227 millions d'euros.

Sur les six premiers mois de l'année, le groupe a perdu 4,4 milliards d'euros.

Le groupe fait également état, pour le trimestre écoulé, d'une perte moyenne au niveau de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 260 millions d'euros par mois (780 millions sur le trimestre), contre une estimation initiale de 400 millions d'euros.

Il met en avant des mesures de préservation des liquidités et de contrôle des coûts pour expliquer ce point relativement positif.

NOUVELLE RÉALITÉ

Au 30 juin, le groupe Air France-KLM, qui a bénéficié du soutien financer des gouvernements français et néerlandais avec des prêts cumulés de 10,4 milliards d'euros, dispose de 14,2 milliards d'euros de liquidités ou de lignes de crédit pour faire face à la crise et restructurer son activité afin d'"adapter son offre et son approche commerciale à la nouvelle réalité" du secteur.

En France, Air France a annoncé au début de l'été son intention de supprimer 6.560 emplois au sein de la compagnie aérienne phare et un millier d'autres dans sa filiale régionale Hop!

Pour les Pays-Bas, selon la chaîne néerlandaise de télévision NOS citant des sources proches du dossier, KLM s'apprête à supprimer 1.100 postes.

Le groupe précise dans la communication de ses résultats que "KLM annoncera son plan de restructuration complet d'ici octobre 2020" et ajoute qu'il prévoit une "réduction significative des ETP (équivalents temps plein) par rapport à la situation pré-Covid".

Le groupe dit avoir constaté une lente reprise de la demande de loisirs en juin et juillet et prévoit de tourner à 45% de ses capacités du troisième trimestre et à 65% au quatrième.

Mais le groupe souligne que les compagnies du groupe "augmentent prudemment leur capacité pour les mois d'été" et prévoit un Ebitda "négatif significatif" au second semestre 2020.

"La visibilité sur la courbe de reprise de la demande est limitée car le comportement de réservation des clients est beaucoup plus orienté vers le court terme qu'avant la crise du Covid-19, en particulier sur le réseau long-courrier", écrit Air France-KLM.

(Henri-Pierre André et Laurence Frost avec Toby Sterling in Amsterdam; édité par Jean-Michel Bélot)