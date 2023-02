Air France-KLM anticipe une hausse des marges, solides réservations pour 2023

par Joanna Plucinska LONDRES (Reuters) - Air France KLM a indiqué vendredi que les réservations en 2023 atteignaient presque les niveaux de 2019, alors que la compagnie aérienne prévoit une hausse de ses marges à moyen terme.

Le groupe franco-néerlandais de compagnies aériennes a fait état d'un chiffre d'affaires du quatrième trimestre en hausse de près de 50% en rythme annuel à 7,13 milliards d'euros. "Le début de l'année 2022 a été difficile, avec la persistance de l'épidémie de COVID-19, le début de la guerre (en Ukraine), et ensuite les difficultés dans les aéroports et l'inflation. Je suis toutefois très content de dire que nous avons terminé le quatrième trimestre de 2022 mieux que nous ne l'avions fait en 2019", a déclaré le directeur financier d'Air France-KLM, Steven Zaat, lors d'une conférence téléphonique. Le groupe a indiqué que le remboursement complet des aides versées par l'Etat français d'ici le mois d'avril était en bonne voie et que sa dette nette s'établissait désormais à 6,3 milliards d'euros, en baisse de 1,9 milliard d'euros en rythme annuel. Steven Zaat a expliqué que la pénurie de personnel à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam, aux Pays-Bas, risquait de ne pas s'améliorer d'ici la fin du mois de juin. "Nous observons une amélioration, ce qui est très bien. Nous subissons bien sûr les effets de la pénurie globale de personnel, également dans les aéroports, mais nous voyons que les opérations reprennent progressivement", a dit Steven Zaat. (Reportage Joanna Plucinska; version française Camille Raynaud, édité par Kate Entringer)