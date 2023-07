Air France-KLM annonce les modalités techniques de son regroupement d'actions

31 juillet (Reuters) - Air France KLM SA: * MODALITÉS DU REGROUPEMENT D'ACTIONS AIR FRANCE - KLM * NOMBRE D'ACTIONS À PROVENIR DU REGROUPEMENT : 257 053 613 D'UNE VALEUR NOMINALE DE 1 EURO * DÉBUTE CE JOUR PAR VOIE D'ÉCHANGE DE 10 ACTIONS EXISTANTES POUR 1 ACTION NOUVELLE * OPÉRATION D'ÉCHANGE PUREMENT TECHNIQUE SANS INCIDENCE DIRECTE SUR LA VALEUR TOTALE DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ DÉTENUES EN PORTEFEUILLE PAR CHAQUE ACTIONNAIRE * LES ACTIONS ISSUES DU REGROUPEMENT SERONT ADMISES AUX NÉGOCIATIONS SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'EURONEXT À PARIS À COMPTER DU 31 AOÛT 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)