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Air France-KLM annonce les modalités techniques de son regroupement d'actions

Air France-KLM annonce les modalités techniques de son regroupement d'actions

31 juillet (Reuters) - Air France KLM SA:

* MODALITÉS DU REGROUPEMENT D'ACTIONS AIR FRANCE - KLM

* NOMBRE D'ACTIONS À PROVENIR DU REGROUPEMENT : 257 053 613 D'UNE VALEUR NOMINALE DE 1 EURO

* DÉBUTE CE JOUR PAR VOIE D'ÉCHANGE DE 10 ACTIONS EXISTANTES POUR 1 ACTION NOUVELLE

* OPÉRATION D'ÉCHANGE PUREMENT TECHNIQUE SANS INCIDENCE DIRECTE SUR LA VALEUR TOTALE DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ DÉTENUES EN PORTEFEUILLE PAR CHAQUE ACTIONNAIRE

* LES ACTIONS ISSUES DU REGROUPEMENT SERONT ADMISES AUX NÉGOCIATIONS SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'EURONEXT À PARIS À COMPTER DU 31 AOÛT 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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