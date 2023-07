Air France-KLM affiche un bénéfice en hausse au T2

PARIS, 28 juillet (Reuters) - Air France-KLM a fait état vendredi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, porté par une hausse du nombre de passagers alors que la situation s'est améliorée dans les aéroports. Depuis l'an dernier, grèves et pénurie de personnel ont contraint les compagnies aériennes européennes à annuler des milliers de vols afin d'éviter des files d'attente massives aux aéroports. "Je suis très heureux de voir que la situation dans les aéroports est bien meilleure cet été, y compris à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam", a déclaré Benjamin Smith, le directeur général du groupe. Il a indiqué que cette saison servirait de test avant 2024 et les Jeux olympiques de Paris, qui devraient attirer un grand nombre de visiteurs. Le résultat opérationnel d'Air France-KLM s'est établi à 733 millions d'euros au deuxième trimestre, bien au-dessus des 663 millions d'euros attendus par les analystes dans un consensus compilé par l'entreprise. La compagnie aérienne, qui a transporté 24,7 millions de passagers sur la période avril-juin, a annoncé que sa capacité au deuxième trimestre s'était établie à 92% des niveaux de 2019. Air France-KLM a également confirmé sa prévision de capacité pour l'ensemble de l'année, à 95% environ. (Reportage Diana Mandiá; version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)