Air France-KLM a dépassé le seuil de 75% de remboursement de l'aide versée par l'Etat français

PARIS, 17 mars (Reuters) - Air France-KLM a annoncé vendredi avoir dépassé le seuil de 75% de l'aide à la recapitalisation versée par l'Etat français lors de la crise du COVID-19. Le groupe franco-néerlandais de compagnies aériennes a procédé au remboursement de 300 millions d'euros sur l'encours de 600 millions d'euros d'obligations hybrides perpétuelles détenues par l'Etat français, a-t-il indiqué dans un communiqué. Le groupe a également rappelé qu'il avait l'intention de sortir intégralement de l'aide à la recapitalisation et des contraintes associées à compter du 19 avril. (Rédigé par Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)