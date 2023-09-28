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Air France et Transavia seraient "les plus impactées" par la taxation des concessions aéroportuaires

Air France et Transavia seraient "les plus impactées" par la taxation des concessions aéroportuaires

28 septembre (Reuters) - Air France KLM SA:

* LE GROUPE AIR FRANCE A PRIS CONNAISSANCE DU PROJET DE TAXATION DES CONCESSIONS AÉROPORTUAIRES DANS LE CADRE DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2024

* AIR FRANCE ET TRANSAVIA SERAIENT DE TRÈS LOIN LES COMPAGNIES LES PLUS IMPACTÉES PAR CETTE MESURE, AU DÉTRIMENT DU RÉTABLISSEMENT DE LEUR RENTABILITÉ

* C'EST D'AUTANT PLUS INQUIÉTANT QUE CE PROJET INTRODUIT DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE ENTRE LES COMPAGNIES FRANÇAISES ET LES COMPAGNIES ÉTRANGÈRES COMME RYANAIR

* IL EST ESSENTIEL QUE LE CADRE FISCAL FRANÇAIS PRÉSERVE LA TRAJECTOIRE EXIGEANTE ET AMBITIEUSE DE DÉCARBONATION DE L'AÉRIEN ET GARANTISSE DES CONDITIONS DE CONCURRENCE ÉQUITABLE Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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