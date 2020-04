Air France devra réduire ses vols en cas d'alternative ferroviaire, dit Le Maire

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Air France va devoir réduire "drastiquement" ses vols intérieurs sur les trajets où une alternative ferroviaire existe, condition sine qua non à l'aide de l'Etat français, a déclaré mercredi le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire.

Air France-KLM a annoncé vendredi dernier obtenu une aide de 7 milliards d'euros de la part de la France pour faire face à la quasi-paralysie du trafic aérien mondial provoquée par la pandémie de nouveau coronavirus.

Ce soutien se décompose en un prêt de 4 milliards octroyé par un syndicat de six banques, garanti par l'Etat français à hauteur de 90%, et par un prêt direct de 3 milliards de l'Etat français.

En contrepartie, Air France devra tenir des engagements en termes de rentabilité et d'impact environnemental, parmi lesquels "la réduction de 50% de ses émissions de CO2 par passager et par km entre 2005 et 2030", a précisé Bruno Le Maire lors d'une audition mercredi devant la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale.

"Nous voulons qu'Air France réduise de 50% son volume d'emission de CO2 sur ces vols en France metropolitaine d'ici la fin 2024. Cette condition est nouvelle, elle est drastique, elle va nous amener a revoir la mobilité sur le territoire francais", a-t-il ajouté.

"Dès lors qu'il y a une alternative ferroviaire à des vols intérieurs avec une durée de moins de 2h30, ces vols vont devoir êre drastiquement réduits, et pour tout dire être limités pour un transfert vers un hub", a-t-il insisté.

L'objectif de 2% de carburants alternatifs durables incorporés dans les réservoirs des avions devra être tenu d'ici 2025, a-t-il par ailleurs indiqué, et les investisseents dans les années à venir devront être fléchés sur le renouvellement de la flotte long et moyen courrier.

(Leigh Thomas, avec Marine Pennetier, édité par Nicolas Delame)