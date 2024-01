Agriculture : "Il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'Europe", dit Macron

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a appelé mardi à ne pas mettre la crise agricole "sur le dos de l'Europe" alors qu'il répondait à une question sur la grogne paysanne lors d'une conférence de presse en Suède, où il s'est rendu pour une visite d'Etat. "Ce serait une facilité de tout mettre sur le dos de l'Europe", a déclaré le président français. "Sans PAC (politique agricole commune, Ndlr), nos agriculteurs n'auraient pas de revenus", a-t-il ajouté. Emmanuel Macron, qui se rendra jeudi à Bruxelles pour un sommet européen extraordinaire, a dit par ailleurs vouloir "de la clarté" sur l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, mis en cause par les agriculteurs qui protestent depuis plus d'une semaine notamment contre la concurrence extra-européenne. "Nous souhaitons à ce que l'accord là, tel qu'il est en place, ne soit pas signé", a déclaré le chef de l'Etat. Emmanuel Macron a dit aussi vouloir "des mesures claires" sur les importations venant d'Ukraine - autre grief des agriculteurs français - "car on a aujourd'hui en volume et en qualité des choses qui déstabilisent le marché européen". Le chef de l'Etat souhaite également "des souplesses" sur la question des jachères imposées par l'UE. Afin de bénéficier des aides européennes, les agriculteurs ont l'obligation de mettre environ 4% de leurs terres agricoles en jachère. Un porte-parole de l'UE a dit mardi que la Commission européenne allait proposer une dérogation aux règles sur cette question. (Rédigé par Nicolas Delame et Kate Entringer, avec Piotr Lipinski, édité par Blandine Hénault)