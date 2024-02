Agriculteurs : Les barrages se lèvent, mais...

PARIS, 2 février (Reuters) - Le président de la FNSEA, premier syndicat agricole français, a de nouveau appelé vendredi le gouvernement à des "actions très concrètes" à bref délai en faveur des agriculteurs, qui ont commencé à lever les barrages sur plusieurs autoroutes au lendemain de l'annonce d'une nouvelle série de mesures. "On a dit qu'on levait les points de blocage mais qu'il fallait transformer cette colère en actions très concrètes pour les agriculteurs et on l'a dit, dès la semaine prochaine, (se mettre) au travail pour rendre crédible et palpable dans nos fermes ce que sera la simplification annoncée par le Premier ministre", a déclaré Arnaud Rousseau sur BFM TV. Saluant des "avancées tangibles" de la part du gouvernement, la FNSEA et le syndicat des Jeunes agriculteurs (JA) ont prôné jeudi "la suspension des blocages" qui paralysent plusieurs axes routiers du pays depuis des jours. La Coordination Rurale a également appelé jeudi à suspendre les actions tandis que la Confédération paysanne, troisième organisation agricole en France, a dit "poursuivre la mobilisation" avec le blocage de plusieurs centrales d'achats et du péage de Saint-Quentin-Fallavier en Isère. "On a écrit qu'on se donnait jusqu'au mois de juin pour avoir une loi parce qu'on sait bien qu'une loi ça ne peut pas se faire en 15 jours mais, évidemment, si finalement on n'était pas considéré ou si tout ça n'était qu'un feu de paille, on remettra le couvert", a averti Arnaud Rousseau pour sa part. Sur des images diffusées par BFM TV vendredi matin, les agriculteurs commençaient à lever leur barrage sur l'autoroute A6. L'ENVIRONNEMENT, GRAND PERDANT? "Les blocages se lèvent région par région avec des points de blocage qui restent encore (...), mais petit à petit, dans la matinée, de nombreux barrages seront levés", a assuré Jérôme Despey, premier vice-président de la FNSEA, sur franceinfo. Des blocages étaient encore en cours dans la matinée, notamment à Valence, selon la préfecture de la Drôme qui signale sur X (anciennement Twitter) un trafic "fortement impacté". Plusieurs axes autoroutiers étaient encore fermés en Ile-de-France, selon Sytadin qui indique cependant que l'autoroute A4 n'est plus bloquée. Satisfaisant à nombre de revendications de la FNSEA, le Premier ministre, Gabriel Attal, a promis jeudi une "pause" dans la mise en oeuvre du plan Ecophyto 2030, qui vise à réduire de 50% l'usage de pesticides d'ici 2030 par rapport à la période 2015-2017 en France. Cette décision a été critiquée par les défenseurs de l'environnement et une partie de la classe politique. Pour Marine Tondelier, secrétaire nationale des Ecologistes, "les agriculteurs n'ont rien gagné". "Cela fait 15 ans qu'on nous promet une baisse de l'utilisation des pesticides et que ça ne se fait pas. Quinze ans de retard pour la santé des Français, 15 ans de retard pour la biodiversité", a-t-elle déploré sur France 2. "Quel détournement de ce qui est demandé sur le terrain! Donc on va poursuivre dans la dégradation de la santé des paysans, de nos sols et de notre environnement. Et on va continuer à engraisser les multinationales des fabricants de pesticides", a réagi jeudi sur X la Confédération Paysanne, dénonçant un "scandale". (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)