Agriculteurs : Le commissaire européen annonce des concessions sur la PAC

Agriculteurs : Le commissaire européen annonce des concessions sur la PAC













PARIS, 23 février (Reuters) - Le commissaire européen à l'Agriculture propose d'amender la législation communautaire sur la Politique agricole commune afin de mettre un terme au caractère obligatoire de quatre des conditionnalités imposées aux agriculteurs pour bénéficier des aides de la PAC, notamment sur la mise en jachère. Dans une interview à paraître samedi dans les quotidiens régionaux du groupe français Ebra, Janusz Wojciechowski, qui se rendra dimanche au Salon de l'agriculture à Paris, dit comprendre "parfaitement les critiques des agriculteurs" à l'encontre des règles européennes. "Les problèmes de l'agriculture sont nés d'initiatives prises en dehors de la Politique agricole commune (PAC), sur les pesticides, sur les émissions industrielles appliquées à l'agriculture - et je m'étais opposé à ces deux initiatives", dit-il, dans une référence notamment au "Pacte vert". Face aux revendications paysannes, le commissaire européen annonce qu'il soumettra lundi aux ministres de l'Agriculture de l'Union européenne, réunis à Bruxelles, un changement de position "sur certaines des règles de conditionnalité qui tendent à limiter la production agricole, et qui créent ainsi un risque sur la sécurité alimentaire de l'Union européenne." A lire aussi... Janusz Wojciechowski vise spécifiquement quatre conditionnalités, dénoncées par les agriculteurs français : la conversion de terres arables en prairies permanentes, l'interdiction des sols nus durant les périodes sensibles, la rotation des cultures et la mise en jachère. "Après une année d'application de la nouvelle PAC, je propose que ces quatre éléments relèvent de démarches volontaires des agriculteurs, qu'ils ne soient plus imposés comme des conditionnalités obligatoires", explique-t-il. "Je proposerai lundi que nous changions la législation sur ce point. Mais nous pouvons agir dès maintenant : je proposerai aussi que, dès cette année, les agriculteurs ne soient pas sanctionnés s'ils ne respectent pas les conditionnalités de la PAC, en particulier les quatre que j'ai citées", dit-il. (Rédigé par Sophie Louet)