Agriculteurs : La FNSEA dit attendre des actes, pas de la communication gouvernementale

PARIS, 24 janvier (Reuters) - Les agriculteurs qui manifestent leur colère à travers la France exigent des réponses rapides du gouvernement à leurs revendications et ne se contenteront pas d'un exercice de communication de la part du Premier ministre Gabriel Attal, a prévenu mercredi le patron de la FNSEA, principal syndicat agricole français. Interrogé sur France 2, Arnaud Rousseau a annoncé que les agriculteurs, qui bloquent déjà des autoroutes ou des axes de circulation dans plusieurs régions, allaient mener des actions dans 85 départements d'ici vendredi, date à laquelle ils espèrent que le gouvernement répondra à une première série de revendications liées à leurs revenus, à leurs conditions d'activité et aux normes décidées au niveau national. "On a besoin de réponses rapides, on comprend qu'il faille quelques jours pour caler les choses (...) mais en tous les cas, vendredi, il ne faudra pas nous faire le coup de la communication parce que ça, ça ne passera pas", a-t-il dit, évoquant une "colère inédite pour le mouvement agricole". Assurant que la mobilisation "va monter", Arnaud Rousseau a dit que la FNSEA ne prévoyait pas pour l'instant de manifester à Paris ni de bloquer la capitale. "Une fois que la mèche est allumée, les agriculteurs veulent aller jusqu'au bout. Il n'y a pas d'esprit de recul", a-t-il toutefois souligné. "Ce qui permettra que chacun rentre chez lui de manière apaisée, c'est qu'il comprenne, pas seulement avec des déclarations, mais avec des mesures très concrètes, que les choses vont changer." Le patron de la FNSEA a annoncé que son syndicat allait définir la liste de l'ensemble de ses revendications ce mercredi - une quarantaine, a-t-il dit - et il a jugé nécessaire que Gabriel Attal aille à la rencontre des agriculteurs. "La détermination est totale et maintenant il faut des résultats", a-t-il dit. (Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)