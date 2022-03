AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+1)

JEUDI 17 MARS

ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE

FRANCFORT - 10h30 Discours de Christine Lagarde à la conférence "The ECB and its Watchers XXII"

LONDRES - 13h00 Communiqué de politique monétaire de la Banque d'Angleterre

PARIS - 15h00 Conférence de presse d'Emmanuel Macron, qui présente son programme pour l'élection présidentielle

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

BRUXELLES - 11h00 Inflation en zone euro (définitif) / février

WASHINGTON - 13h30 Inscriptions au chômage / semaine au 12 mars

- 13h30 Indice d'activité "Philly Fed" / mars

- 14h15 Production industrielle / février

SOCIÉTÉS

PARIS - Veolia / résultats annuels

FRANCFORT - Munich Re / résultats annuels

LONDRES - Deliveroo / résultats annuels

NEW YORK - Accenture / résultats du T2 2021

- FedEx / résultats du T3 2022

- Adobe / résultats du T1

VENDREDI 18 MARS

ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE

TOKYO - Communiqué de politique monétaire de la Banque du Japon

LUNDI 21 MARS

Marchés fermés au Japon

MARDI 22 MARS

SOCIÉTÉS

NEW YORK

LONDRES - Kingfisher / résultats annuels

JEUDI 24 MARS

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

PARIS - 08h45 Enquêtes de conjoncture de l'Insee / mars

- 09h15 Indices PMI IHS Markit "flash" / mars

BERLIN - 09h30 Indices PMI IHS Markit "flash" / mars

LONDRES - 10h00 Indices PMI IHS Markit "flash" zone euro / mars

- 10h30 Indices PMI IHS Markit "flash" / mars

WASHINGTON - 13h30 Inscriptions au chômage / semaine au 19 mars

- 13h30 PIB définitif / T4

VENDREDI 25 MARS

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

FRANCFORT - 10h00 Masse monétaire et crédit au privé en zone euro / février

BERLIN - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires / mars

WASHINGTON - 15h00 Indice de confiance du Michigan définitif / mars

MARDI 29 MARS

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

PARIS - 08h45 Enquête Insee sur le moral des ménages / mars (Rédaction de Paris)