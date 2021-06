Agbegnenou remporte une 5e couronne mondiale

par Mikael Mazaleyrat (iDalgo)

Depuis dimanche, la France attendait sa première médaille de ces mondiaux de Budapest. C'est Clarisse Agbegnenou (-63 kg) qui décroche la première breloque et pas n'importe quel métal, l'or ! La judokate de 28 ans décroche sa 5e médaille d'or planétaire après 2014, 2017, 2018 et 2019. La Française a réalisé une journée parfaite, ses 5 combats se terminant par des ippons. Opposée en finale à la Slovène Andreja Leski, Agbegnenou a porté le coup fatal à 34 secondes de la fin du combat, mouvement qu'elle termina au sol. Désormais quintuple championne du monde et quintuple championne d'Europe, elle avance vers les Jeux Olympiques avec le statut de grande favorite.