Afrique : Les mercenaires de Wagner "ne sèment que le malheur là où ils se déploient" dit Macron

Afrique : Les mercenaires de Wagner "ne sèment que le malheur là où ils se déploient" dit Macron













PARIS, 27 février (Reuters) - Les pays africains qui ont recours aux mercenaires russes de Wagner finiront par s'en passer parce qu'ils ne sèment que le malheur là où ils se déploient, a déclaré lundi Emmanuel Macron.

"C'est un groupe de mercenaires criminels (...) qui est l'assurance vie des régimes défaillants et des putschistes", a dit le président français lors d'une conférence de presse à l'Elysée avant une tournée en Afrique centrale. Les autorités issues de coups d'Etat militaires au Mali et au Burkina Faso ont récemment contraint la France à se retirer militairement de ces pays confrontés à des insurrections islamistes après avoir noué, dans le cas du Mali, un nouveau partenariat avec la Russie. L'armée française avait auparavant été poussée hors de Centrafrique par le groupe Wagner. "Ma conviction, c'est que les différents Etats africains, y compris ceux qui se sont tournés vers cette solution de court terme, finiront par s'en passer parce qu'elle ne sème que le malheur là où elle se trouve." (Rédigé par Tangi Salaün et Bertrand Boucey)