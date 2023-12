Afrique du Sud-Zuma ne soutiendra pas l'ANC aux élections

JOHANNESBOURG, 16 décembre (Reuters) - L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a déclaré samedi qu'il ne ferait pas campagne pour le parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), lors des élections générales de 2024 et qu'il voterait pour un nouveau parti, signe des divisions croissantes au sein de l'ANC. Jacob Zuma multiplie les critiques à l'encontre de son successeur Cyril Ramaphosa, en particulier sur sa politique économique et sa gestion du parti, dont l'ancien secrétaire général a été exclu. "J'ai décidé que je ne peux pas et ne ferai pas campagne pour l'ANC de Ramaphosa en 2024. Ma conscience ne me permettra pas de mentir au peuple sud-africain", a-t-il déclaré devant la presse, précisant qu'il voterait pour le nouveau parti Umkhonto We Sizwe (MK) tout en restant membre de l'ANC. Le porte-parole de l'ANC n'a pas pu être contacté dans l'immédiat pour faire un commentaire. Les élections doivent avoir lieu entre mai et août 2024 et après un règne marqué par la corruption et le déclin économique, l'ANC risque de perdre sa majorité parlementaire pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 1994. (Reportage d'Olivia Kumwenda-Mtambo; Version française Elizabeth Pineau )