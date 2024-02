Afrique du Sud : La date des élections générales a été fixée au 29 mai

JOHANNESBURG (Reuters) - Le président Cyril Ramaphosa a annoncé mardi que les élections législatives et provinciales se dérouleraient le 29 mai en Afrique du Sud. Il s'agira d'un scrutin à haut risque pour le Congrès national africain (ANC) du chef de l'Etat, au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994, en raison de la crise économique qui frappe le pays, avec notamment un chômage au plus haut et des coupures d'électricité quotidiennes. Selon les analystes politiques, l'ANC, minée par la corruption et déjà contestée lors des derniers scrutins locaux par l'Alliance démocratique (libéral), pourrait perdre pour la première fois sa majorité parlementaire. (Rédigé par d'Anaït Miridzhanian, version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)