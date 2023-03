Afghanistan-Une explosion à Kaboul fait au moins 6 morts et plusieurs blessés

KABOUL (Reuters) - Au moins six civils ont été tués lundi lors d'un attentat suicide survenu à Kaboul, en Afghanistan, près d'un poste de contrôle de sécurité menant au ministère des Affaires étrangères, a indiqué la police. Via la messagerie Telegram, le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué l'attaque. "Sur la place Malik Asghar, un kamikaze a été identifié et tué avant d'atteindre sa cible, mais ses explosifs se sont déclenchés", a déclaré Khalid Zadran, porte-parole de la police de Kaboul. Il a ajouté que plusieurs personnes avaient été blessées, dont trois membres des forces de sécurité talibanes. Un hôpital situé près de l'attaque, et géré par une organisation non gouvernementale (ONG) italienne, a dit avoir recu au moins deux morts et 12 blessés. "Nous avons reçu quelques patients", a déclaré Stefano Sozza, de l'ONG italienne Emergency. Au moins un enfant figure parmi les blessés, a indiqué l'ONG sur Twitter. Deux témoins ont indiqué à Reuters qu'ils avaient entendu une forte explosion près du ministère des Affaires étrangères, situé au sein d'un quartier lourdement fortifié qui abrite plusieurs bâtiments gouvernementaux et des ambassades étrangères. Kaboul et d'autres villes ont été frappées par plusieurs attentats ces derniers mois, dont certains ont été revendiqués par l'EI. En janvier, un attentat suicide revendiqué par l'EI devant le siège du ministère afghan des Affaires étrangères a fait cinq morts. Le pouvoir afghan, dirigé par les taliban, avait déclaré qu'il se concentrait sur la sécurisation du pays et qu'il avait mené plusieurs opérations contre des membres présumés de l'EI au cours des dernières semaines. (Reportage Charlotte Greenfield et Mohammad Yunus Yawar; version française Kate Entringer, édité par Tangi Salaün et Blandine Hénault)