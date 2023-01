Afghanistan : Un attentat suicide devant le ministère des Affaires étrangères fait 20 morts

KABOUL, 11 janvier (Reuters) - Un attentat suicide commis devant le ministère afghan des Affaires étrangères à Kaboul a tué 20 personnes mercredi, selon un responsable du ministère de l'Information.

L'auteur de l'attentat avait prévu de pénétrer à l'intérieur du ministère mais a échoué, a déclaré Ustad Fareedun, un responsable du ministère de l'Information.

"Vingt personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées dans cet attentat suicide", a-t-il ajouté.

Une photo de la zone, authentifiée par des sources officielles, montre au moins neuf personnes blessées ou tuées, allongées à l'extérieur du ministère, tandis que les forces de sécurité s'occupent d'elles.

Le pouvoir afghan, dirigé par les taliban, est confronté à une insurrection du groupe État islamique, qui a pris pour cible des étrangers sur certains sites, notamment les ambassades de Russie et du Pakistan et un hôtel accueillant des hommes d'affaires chinois.

L'explosion a eu lieu à un moment de la journée où la zone, située dans une rue abritant plusieurs ministères et entourée de postes de contrôle, était très fréquentée.

Une personne se trouvant dans un bureau voisin, qui a demandé à ne pas être nommée, a déclaré avoir entendu une forte explosion et avoir été évacuée de son bâtiment.

Certains pays, dont la Turquie et la Chine, ont également des ambassades dans la zone. (Reportage Mohammad Yunus Yawar à Kaboul et Jibran Ahamad à Peshawar, rédigé par Shivam Patel et Charlotte Greenfield ; Version française Kate Entringer)