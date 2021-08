Afghanistan: Plus de 2.200 personnes évacuées depuis Kaboul ces derniers jours

Crédit photo © Reuters

KABOUL (Reuters) - Les vols militaires d'évacuation hors d'Afghanistan ont déjà permis d'évacuer plus de 2.200 diplomates et civils depuis l'aéroport de Kaboul, trois jours après la prise de la capitale par les insurgés taliban, a déclaré mercredi à Reuters un responsable occidental travaillant dans la sécurité.

"Nous continuons (les évacuations) à un rythme très soutenu, jusqu'ici nous n'avons pas eu de problèmes logistiques et nous avons pu évacuer un peu plus de 2.200 diplomates, personnels de sécurité étrangers et Afghans qui travaillaient pour les ambassades", a déclaré ce responsable.

Le calendrier de la reprise des vols commerciaux, suspendus depuis dimanche au niveau de l'aéroport de la capitale afghane, n'est pas encore déterminé, a-t-il précisé.

Lors d'une première conférence de presse officielle mardi, les taliban ont déclaré vouloir des relations pacifiques avec les autres pays, promis de ne pas mener des représailles contre d'anciens soldats de l'armée afghane et assuré qu'ils allaient respecter les droits des femmes.

Mais ces déclarations rassurantes n'ont pas convaincu et des milliers d'Afghans, en particulier ceux qui ont travaillé aux côtés des forces internationales, cherchent désespérément à quitter le pays.

(Reportage Rupam Jain, rédigé par Raju Gopalakrishnan ; version française Myriam Rivet, édité par Blandine Henault)