Afghanistan : Plus de 1.000 civils tués dans des violences depuis le retour des taliban, selon l'Onu

Crédit photo © Reuters

par Charlotte Greenfield (Reuters) - Plus d'un millier de civils afghans ont été tués dans des bombardements et autres violences depuis le départ des forces étrangères et la reprise du pouvoir par les taliban en 2021, selon un rapport de la mission des Nations unies en Afghanistan publié mardi. Entre le 15 août 2021 et mai de cette année, 1.095 civils ont été tués et 2.679 blessés, selon la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (Manua), soulignant les défis sécuritaires même après la fin de la guerre qui a secoué le pays pendant des décennies. La majorité des décès - plus de 700 - a été causée par des engins explosifs dans des attaques suicides à la bombe dans des lieux publics comme des mosquées, des centres éducatifs ou des marchés. Si le nombre des combats armés a dramatiquement baissé depuis le retour des taliban en août 2021 et le départ des troupes soutenues par l'otan, les défis sécuritaires sont toujours nombreux, notamment à cause du groupe Etat islamique. Le groupe armé a été responsable de la majorité des attaques, selon la Manua, qui a également noté que les attaques étaient plus meurtrières même si les incidents violents étaient moins nombreux. "Les forces de sécurité de l'Emirat islamique (d'Afghanistan) font tout pour assurer la sécurité des citoyens et prendre les mesures opportunes pour déraciner les refuges des terroristes", a affirmé le ministère afghan des Affaires étrangères. L'Emirat islamique d'Afghanistan, nom du gouvernement dirigé par les taliban, affirme que le pays a toujours rencontré des défis au niveau de la sécurité durant la guerre et que la situation s'était améliorée depuis son arrivée au pouvoir. (Reportage par Charlotte Greenfield ; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)