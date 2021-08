Afghanistan : Paris envoie deux avions militaires aux Emirats pour des évacuations

PARIS (Reuters) - La France va envoyer deux avions militaires à destination des Emirats arabes unis (EAU) pour effectuer des évacuations de ressortissants en Afghanistan, a fait savoir le ministère des Armées.

Un premier avion décollera dimanche dans la nuit pour la base aérienne d'Al Dhafra, et un second lundi matin, a précisé le ministère dans un communiqué, avec une première rotation entre Kaboul et les EAU dès lundi.

(Matthieu Protard)