Afghanistan: "On a fait le maximum", dit le représentant de l'Otan

ROME (Reuters) - Le personnel qui a réussi à évacuer plus de 100.000 personnes à l'aéroport de Kaboul depuis la prise de la capitale afghane par les taliban a fait du mieux possible dans des conditions très difficiles, a estimé samedi le plus haut représentant civil de l'Otan en Afghanistan.

"Nous avons la conscience tranquille... parce qu'avec nos moyens, nous avons fait le maximum au vu des circonstances", a déclaré le diplomate italien Stefano Pontecorvo à son arrivée à Rome.

Le responsable de l'Otan a quitté Kaboul vendredi à bord du dernier vol d'évacuation italien.

L'Italie a rapatrié 4.800 personnes en deux semaines, dont 1.400 enfants, selon le ministère de la Défense. "Nous avons évacué plus d'Afghans que n'importe quel autre pays de l'Union européenne", s'est félicité le chef de la diplomatie italienne, Luigi Di Maio.

