Afghanistan: Nouvelles discussions prévues entre l'émissaire américain et les Taliban

WASHINGTON (Reuters) - L'émissaire spécial américain pour l'Afghanistan, Tom West, se rendra la semaine prochaine à Doha, au Qatar, pour des réunions avec des dirigeants taliban, a annoncé mardi le porte-parole du département d'Etat américain, précisant que ce déplacement durerait deux semaines.

"Ils vont discuter (...) de nos intérêts nationaux vitaux liés à l'Afghanistan. Cela inclut la lutte contre le terrorisme, le droit de passage en toute sécurité pour les ressortissants américains et pour les Afghans à l'engagement spécifique, et cela inclut l'aide humanitaire et la situation économique du pays", a déclaré Ned Price.

Tom West s'était déjà rendu en octobre à Doha pour s'entretenir avec de hauts représentants taliban, ce qui constituait alors les premiers échanges entre Washington et le mouvement islamiste depuis que celui-ci est revenu en août dernier au pouvoir à Kaboul à la faveur d'une offensive menée en parallèle du retrait militaire américain.

(Reportage Humeyra Pamuk et Simon Lewis; version française Jean Terzian)