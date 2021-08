Afghanistan: Macron annonce une initiative franco-britannique à l'Onu

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le Conseil de sécurité de l'Onu va devoir réagir de manière responsable et unie face à la menace terroriste liée à la prise de pouvoir des taliban en Afghanistan et la France prendra "dans les prochaines heures" des initiatives communes avec la Grande-Bretagne sur ce sujet, a déclaré lundi Emmanuel Macron.

S'exprimant lors d'une allocution télévisée au lendemain de la prise de Kaboul par les islamistes armés, le chef de l'Etat a dit que la France ferait tout pour que la Russie, les Etats-Unis et l'Europe puissent coopérer efficacement face à cette menace.

"Des groupes terroristes sont présents en Afghanistan et chercheront à tirer profit de la déstabilisation", a dit Emmanuel Macron.

"Le Conseil de sécurité des Nations unies devra donc apporter une réponse responsable et unie. J'ai échangé sur ce point avec le Premier ministre (britannique Boris) Johnson et nous prendrons des initiatives communes dans les prochaines heures", a-t-il ajouté, alors que la France et la Grande-Bretagne sont deux des cinq membres permanents du Conseil de sécurité.

"L'Afghanistan ne doit pas redevenir le sanctuaire du terrorisme qu’il a été", a-t-il poursuivi. "C'est un enjeu pour la paix et la stabilité internationale, contre un ennemi commun, le terrorisme et ceux qui le soutiennent ; à cet égard, nous ferons tout pour que la Russie, les Etats-Unis et l’Europe puissent efficacement coopérer, car nos intérêts sont les mêmes."

(Rédigé par Bertrand Boucey et Jean Terzian)