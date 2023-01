Afghanistan : Les taliban visent autosuffisance économique et investissements étrangers

KABOUL (Reuters) - Le régime taliban, qui s'enfonce dans l'isolement, vise l'autosuffisance économique tout en encourageant les échanges et les investissements internationaux, a déclaré à Reuters le ministre du Commerce par intérim.

"Nous allons lancer un programme national d'autosuffisance, nous allons encourager toutes les administrations gouvernementales à utiliser des produits nationaux, nous allons également essayer d'encourager les gens par le biais des mosquées à soutenir nos produits nationaux", souligne Haji Nooruddin Azizi.

"Nous favoriserons tout produit qui peut nous aider à l'autosuffisance."

Les taliban veulent agir sur un autre front : la relance du commerce et des investissements internationaux, ajoute le ministre.

"Ceux qui importaient des articles en Afghanistan nous demandent d'offrir des opportunités d'investissement dans le pays, ils veulent investir ici au lieu d'importer de l'étranger", dit-il.

Il précise que des pays comme l'Iran, la Russie et la Chine sont intéressés, ajoutant que certains des projets en cours de discussion concernent des zones industrielles et des centrales thermiques en coopération avec les Chinois, avec la participation de la Russie et de l'Iran.

Haji Nooruddin Azizi a détaillé un plan visant à développer l'industrie en créant des zones économiques spéciales sur des terrains précédemment utilisés pour des bases militaires américaines. Il a indiqué que son ministère allait soumettre ce plan au "gouvernement" et à la commission économique nationale.

Il a ajouté que les investisseurs étrangers manifestaient de l'intérêt pour le secteur minier afghan, qui a été évalué à plus de 1.000 milliards de dollars.

Il a par ailleurs indiqué qu'un important contrat signé avec la Russie en septembre pour la fourniture de gaz, de pétrole et de blé serait opérationnel dans les prochains jours.

Haji Nooruddin Azizi n'a pas fait de commentaire sur les nouvelles restrictions imposées aux femmes par les taliban mais a assuré que son ministère avait alloué un terrain de 2,5 hectares pour un centre d'exposition permanent et un centre pour les entreprises dirigées par des femmes.

"Nous soutenons toujours les femmes investisseurs", a-t-il affirmé.

