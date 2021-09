Afghanistan : Les taliban dévoilent leur gouvernement

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Hassan Akhund a été désigné Premier ministre du gouvernement intérimaire formé par les taliban en Afghanistan, a annoncé mardi un porte-parole du mouvement islamiste, Zabihullah Mujahid, pendant une conférence de presse à Kaboul.

Compagnon de route du mollah Omar, fondateur des taliban décédé en 2013, Hassan Akhund sera épaulé par le chef du bureau politique du mouvement, le mollah Abdoul Ghani Baradar, qui a été nommé vice-Premier ministre.

Le fils aîné du mollah Omar, le mollah Yaqoob, détiendra le portefeuille de la Défense.

Celui de l'Intérieur a été attribué à Sirajjudin Haqqani, chef de l'influent et redouté "réseau Haqqani", basé au Waziristan pakistanais et réputé proche des services de renseignement d'Islamabad.

Amir Khan Muttaqi, un dirigeant de l'équipe de négociateurs des taliban basée au Qatar, a été désigné ministre des Affaires étrangères.

Bien que les taliban aient exprimé le souhait de former un gouvernement comprenant des représentants des autres sensibilités politiques afghanes, ce premier cabinet est composé exclusivement de membres issus du mouvement islamiste.

Sa composition a d'ailleurs été dévoilée alors que les taliban ont tiré en l'air pour disperser des manifestants hostiles à leur main-mise sur le pays plus tôt dans la journée à Kaboul.

Présenté comme "intérimaire", le gouvernement sera assisté par un Conseil religieux de 12 membres, appelé choura, qui devrait être placé sous l'autorité du guide spirituel des taliban, Haibatullah Akhunzada, ont déclaré à Reuters des sources proches des taliban la semaine dernière.

Les taliban prévoient d'organiser d'ici six à huit mois une "loya jirga", une assemblée de hauts dignitaires communautaires et religieux qui débattra de la rédaction d'une Constitution et de l'organisation du futur gouvernement, ont dit ces mêmes sources.

