Afghanistan: Les taliban complètent leur gouvernement

(Reuters) - Les taliban afghans ont annoncé de nouvelles nominations au sein de leur gouvernement mardi, dont celle d'un ministre du Commerce qui devra s'atteler à la relance d'un système économique et financier totalement asphyxié depuis l'arrêt de l'aide internationale.

Le portefeuille du Commerce et de l'Industrie a été confié à Nooruddin Azizi, un homme d'affaires originaire de la province du Panchir, ancien bastion de la résistance aux taliban, au nord de Kaboul.

Nooruddin Azizi, qui aura deux vice-ministres à ses côtés, complète une équipe économique déjà composée d'un ministre des Finances et d'un ministre de l'Economie.

"Nous travaillons jour et nuit pour que les problèmes économiques soient résolus le plus rapidement possible", a déclaré le porte-parole des taliban, Zabihullah Mujahid, pendant une conférence de presse.

Zabihullah Mujahid a par ailleurs annoncé la promotion de deux anciens commandants des taliban à des postes de vice-ministres, respectivement à la Défense et à l'Intérieur.

Originaires du sud de l'Afghanistan, berceau des taliban en territoire pachtoune, mollah Abdul Qayyum Zakir et Sadr Ibrahim sont des combattants expérimentés qui incarnent l'aile dure du mouvement islamiste.

Leur nomination semble aussi traduire la nécessité pour les taliban de maintenir un équilibre entre les différentes factions qui les composent.

(Raju Gopalakrishnan et James Mackenzie, version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)