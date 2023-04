Afghanistan: Les taliban auraient interdit aux femmes de travailler pour l'Onu

Crédit photo © Reuters

par Michelle Nichols et Charlotte Greenfield NATIONS UNIES/KABOUL (Reuters) - Les Nations unies ont eu vent d'une directive des taliban interdisant aux femmes afghanes de travailler pour l'organisation mondiale, a déclaré mardi le porte-parole de l'Onu, dénonçant une nouvelle mesure qui nuit à la capacité des organisations humanitaires à opérer en Afghanistan. S'exprimant devant des journalistes au siège de l'Onu, à New York, Stephane Dujarric a déclaré qu'il serait "inacceptable" et "inconcevable" aux yeux du secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, que les femmes afghanes soient empêchées de travailler pour les Nations unies dans leur pays. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du gouvernement afghan. Deux sources ont déclaré à Reuters que les inquiétudes liées à la mise en application d'une telle mesure ont poussé les Nations unies à demander à leur personnel de ne pas se rendre dans leurs bureaux en Afghanistan pendant quarante-huit heures - soit jusqu'à dimanche, le jeudi et vendredi étant les jours de repos traditionnels dans le pays. "Nous sommes toujours en train d'essayer de déterminer comment cela pourrait affecter nos opérations dans le pays", a déclaré Stephane Dujarric, indiquant que des représentants de l'Onu entendaient s'entretenir mercredi avec les autorités afghanes à Kaboul pour avoir des clarifications. Une telle interdiction pourrait représenter un défi majeur pour les opérations de l'Onu en Afghanistan, où plus de la moitié des quelque 23 millions d'habitants ont besoin d'aide humanitaire. (Reportage Charlotte Greenfield à Kaboul et Michelle Nichols à New York; version française Jean Terzian)