Afghanistan: Les femmes pourront étudier à l'université, mais pas avec les hommes

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les femmes afghanes qui le souhaitent seront autorisées à étudier à l'université, mais il sera mis fin à la mixité des cours, a annoncé dimanche le ministre de l'Education supérieure du gouvernement taliban, Abdul Baqi Haqqani.

En accord avec la Charia, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse à Kaboul, les classes seront séparées entre hommes et femmes, les cours dispensés aux étudiantes le seront dans la mesure du possible par des enseignantes, et les jeunes femmes devront porter le voile intégral.

Abdul Baqi Haqqani a précisé que la non-mixité serait désormais de rigueur en Afghanistan et que les programmes d'enseignement seraient revus dans les mois qui viennent.

(Bureau d'Islamabad, version française Sophie Louet)