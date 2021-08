Afghanistan : Les évacuations françaises s'achèveront dans les prochains jours

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les évacuations assurées par l'armée française depuis l'aéroport de Kaboul vont s'interrompre dans les prochains jours faute de prolongation de la présence des troupes américaines en Afghanistan au-delà du 31 août, a fait savoir mercredi le gouvernement français.

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a indiqué à l'issue du conseil des ministres de rentrée que la France devrait suspendre ses opérations dans "les heures voire les jours" précédant la fin du retrait américain, sans toutefois fournir de date précise.

Le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, avait déclaré un peu plus tôt sur CNEWS que ces opérations s'arrêteraient vraisemblablement "avant la fin de la semaine".

"Nous nous mettons donc en situation d'arrêter les opérations à Kaboul avant la fin de la semaine pour que les dernières évacuations puissent avoir lieu via Abou Dhabi jusqu'à Paris", a-t-il déclaré.

Gabriel Attal n'a pas voulu se prononcer sur le nombre de personnes restant à évacuer par la France à Kaboul, en mettant en avant la situation chaotique sur place.

Le président américain Joe Biden a annoncé mardi que les États-Unis étaient en bonne voie pour conclure les opérations d'évacuation et leur retrait d'Afghanistan d'ici à la date butoir du 31 août, en soulignant qu'une prolongation de la présence des troupes américaines sur place posait de nombreux risques de sécurité.

Se félicitant que Paris ait anticipé cette situation en commençant à évacuer ses ressortissants et des Afghans menacés de représailles "il y a plusieurs mois", le porte-parole du gouvernement a précisé que l'opération militaire Apagan - un pont aérien entre Kaboul et Paris via Abou Dhabi - avait permis d'exfiltrer 2.500 personnes supplémentaires en dix jours.

"Le nombre de personnes évacuées par la France depuis le retour des taliban à Kaboul (le 15 août) atteindra près de 2.500 en fin de matinée (mercredi)", a-t-il déclaré.

"Nous avons plus de 100 personnes qui travaillent 24 heures sur 24 sur l'aéroport de Kaboul pour sauver des vies", ajoute-t-on de source à l'Elysée.

De même source, on rappelle qu'entre 2014 et 2019, plus de 800 Afghans qui avaient travaillé avec l'armée française et membres de leur famille ont été accueillis en France, et que 623 Afghans et membres de leur famille ayant travaillé pour l'ambassade de France ont été évacués entre mai et juillet de cette année.

"Environ 90% des demandes d'asile en France faites par des Afghans sont acceptées" à l'issue de l'ensemble des recours, ajoute-t-on.

