Afghanistan : Le gouverneur de la province de Balkh tué par une explosion

Afghanistan : Le gouverneur de la province de Balkh tué par une explosion













KABOUL, 9 mars (Reuters) - Le gouverneur de la province de Balkh, dans le nord de l'Afghanistan, a été tué jeudi par une explosion dans ses locaux, qui a également coûté la vie à deux autres personnes, a déclaré la police. "Aujourd'hui vers 09h00, une explosion s'est produite au deuxième étage des bureaux du gouverneur, Mawlawi Mohammad Dawood Muzamil, qui a été tué avec deux civils", a déclaré un porte-parole de la police régionale, Mohammed Asif Waziri. La police enquête pour déterminer l'origine de l'explosion, a-t-il ajouté. Le gouverneur de la province de Balkh est l'un des responsables de plus haut rang tués depuis la prise du pouvoir en Afghanistan par les taliban en août 2021. Le groupe Etat islamique a revendiqué une série d'attentats meurtriers ces derniers mois en Afghanistan, certains ciblant des civils, d'autres les forces de sécurité. (Rédaction de Kaboul, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)